Érdekes módon itthon drágult a kukorica annak ellenére, hogy máshol a világban inkább a stagnálásé volt a főszerep a 8. héten. A búzapiac egységesebb. Itt minden jelentős piacon és a belföldin is stabilak maradtak az árak. A Magro Gabonaindex (MGX) aktuális értéke a cikk írásának idején 8330 ponton állt. A további részletekről, a hazai, illetve külföldi árutőzsdék történéseiről az alábbiakban olvashat. Részletesebb adatokért és a legfrissebb MGX-értékekért pedig kattintson ide>>.

A BÉT áruszekciójában végre történt valami említésre méltó. A múlt hét közepén egy huszáros ugrással 42.500 forintról 43.300 forintra változott a kukorica tonnánkénti ára, ráadásul még kimutatható forgalmat is regisztrálhattunk. Ezzel újra visszajutottunk a január eleji szintre, ami egyúttal az elmúlt félév legmagasabb pontja is.

Hasonló folyamat játszódott le a hazai fizikai piacon is. Az év eleje óta tartó apátia után 40 ezer forint fölé erősödött a tengeri tonnánkénti átlagára. Egészen pontosan 40.435 forint lett a Magro.hu piactéren a 8. héten.

Február 7-e óta kis kilengésekkel stagnál a tengeri ára viszont Párizsban (MATIF/EURONEXT). A 170-175 eurós sáv közepe az orientációs pont. A heti záróár pont annyi lett, mit egy héttel azt megelőzően 171,25 euró. A továbbiakban is a stagnálásra van a legnagyobb esély.

Nem egyértelmű, mi is történik Chicagóban (CBOT/CME). Február 15-e lokális csúcsot hozott egy közel 3,80 USD vékánkénti árral és onnan lefelé indult az árfolyam, de összességében egyelőre a 3,60-3,80 USD ársávban mozog a görbe és nem biztos, hogy trendfordulóhoz érkeztünk. Ez csak a jövő héten derül majd ki. Mindenesetre 3,64 USD lett pénteki záróár.

Jelenleg 3 ezer tonna kukorica keresi új gazdáját a hazai piactéren és 1 ezer tonnát vennének.

A kukoricaforgalom a Magro.hu mezőgazdasági piactéren 2016. dec. 2017. jan. 2017. 5. hét 6. hét 7. hét 8. hét Átlagár (Ft/t) 42 307 44 486 39 675 39 674 39 869 40 435 Kötési mennyiség (t) 12 501 10 041 3 222 2 900 2 945 3 413

Továbbra is jó 5 százalékkal alacsonyabbak a hazai prompt búzaárak a tavaly ilyenkor megszokottnál. Nagy mennyiségű, de kevésbé jó minőségű kínálat próbálja megtalálni a közös hangot a csekély és válogatós keresleti oldallal. Nehezen megy. A takarmánybúza ára egyre jobban szóródik. Épp úgy vannak 38 ezer, mint 41 ezer forint környékén üzletkötések. Az étkezési búzát 42 és 44 ezer forint között adják, illetve veszik.

Párizsban (MATIF/EURONEXT) második hete gyakorlatilag nem változik a búza ára, így nem láthattunk érdemi változást a múlt héten sem. Nem csak a nyitó- és záróár van egymáshoz nagyon közel, de a napok között sincsen változás. 172,25 euró fejeztük be a hetet.

A kukoricához hasonló manővert a búzapiacon is láthattuk Chicagóban (CBOT/CME). Az árfolyam 167 USD tonnánkénti ár fölött tetőzött és onnan visszafordult. Hogy tényleg fordulóponthoz érkeztünk-e ma még nem látható biztosan. Hétfőn 158,46 USD-ról indul újra a történet.

Jelenleg 1 ezer tonna búza keresi új gazdáját a hazai piactéren és 1 ezer tonnára van vevő.

A búzaforgalom a Magro.hu mezőgazdasági piactéren 2016. dec. 2017. jan. 2017. 5. hét 6. hét 7. hét 8. hét Átlagár (Ft/t) 37 333 44 878 41 159 41 159 41 159 40 496 Kötési mennyiség (t) 6 663 6 660 2 375 1 999 1 314 2 250

Szerző: Németh István a Magro.hu ügyvezetője, gabonapiaci szakértő

Iratkozzon fel hírlevelünkre! Hogy elsőként értesüljön fontos agrárhírekről,

támogatásokról, rendeletekről! Név:

Email cím:

A Feliratkozás gomb megnyomásával elfogadom az ÁSZF-et és az Adatkezelési Szabályzatot.